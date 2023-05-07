İSTANBUL- Türkiye'de ilk ve tek görme engelli çocuk derneği olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği 20 yıldır:

Destekleyici eğitim

Erken eğitim

Nitelikli eğitim

Kaynaştırma eğitiminin savunuculuğunu yaparken birçok projeye imza atmıştı.

‘Hayat Dokunmayla Başlar’ projesiyle yeni t-shirtlerini lanse etmeye hazırlanan dernek koleksiyon tanıtımı için 8 Mayıs Pazartesi günü 42 Maslak Kolektif House’da davetlileriyle buluşmayı planlıyor. 2003 yılından bu yana var olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, proje sayesinde görmeyen ve depremden etkilenen çocukları önceliklendirerek tüm görmeyen çocukların eğitimine dokunacak. Aynı zamanda ‘Ayşe Boyner, Banu Çarmıklı, Dilek Bal, Debora Zakuto, Elif Boyner, Elif Özdemir, Emirhan Paralı, Enis Karavil, Kerem Kaya, Murat Can Oğuz, Rachel Araz Kiresepi, Sedef Gali, Serdar Hotiç, Tolga İskit, Zeynep Severge’ gibi isimlerin de yer aldığı kısa filmdeki lanse edliecek t-shirtlerden elde edilecek tüm gelir, görmeyen çocukların eğitimi yararına bağışlanacak.

Sanat ve müziğin birleştirici gücüne inanan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, DJ Karaahmetov performansı ile Nihan Çakır’ın sergisini de görebilme imkânı ve aynı zamanda kabartma yazı atölyesini de deneyimleyebilme şansı sunuyor. Lansmana katılan herkes dört farklı tasarımda üretilen kabartma yazılı tişörtlerden alabilecek ve bir çocuğun hayatına dokunabilecek. Ayrıca Nihan Çakır’ın sergisinde yer alan çalışmalarını öncelikle QR kod ile sesli betimlenmiş halini dinleyerek ardından bir çalışmasını alabilecek. İlhan İrem, Barış Manço, Zeki Müren, Füsun Önal'ın ölümsüz sözlerinin yer aldığı t-shirtler MA SEOUR ET MOl' nın tasarımı ve Yesim Tekstil'in desteğiyle üretildi. Sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdikleri Hayat Dokunmayla Başlar projesine destek olanlar arasında Emirgan Grup, Genpa, Effect BCW, Sedef Gali Art House, Pale Works Studio, PSC Brand, Art Hub by McArt.Ist, Sinerji Grup, Kuzubağ, Ymrt Garden ve Kolektif House’da bulunuyor.

HABER: METE YILMAZ