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Müsabakanın ilk yarısını 0-1 geride geçen Beşiktaş , ikinci yarıda Enes Cinemre ve Cenk Tosun’un kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Göktuğ Baytekin, Emre Kaya, Abdülmecid Dönmez, Enes Cinemre, Yusufcan Calayır ve Ahmet Yağız maça yedek başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça siyah-beyazlılar Ersin Destanoğlu, Baran Kalkavan, Tayyip Talha Sanuç, Joe Worrall, Umut Meraş, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Alexander Chamberlain, Serkan Emrecan Terzi, Jackson Muleka ve Cenk Tosun ilk on biriyle başladı.

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