Ligde güçlü bir kadro kuran Beşas, sezon öncesi yaptığı önemli oyuncu transferleri ile KBBL damga vurmaya hazır. Ligin flash takımı haline gelen Beşas, Sıla Kaya ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Genel Menejer Aysel Damar; "Takımı Sıla ile istediğimiz pozisyonda daha da güçlendirdiğimize inanıyorum. Sıla Türk Basketbolu için değerli bir sporcu. Yapmak istediğimiz oluşumla beraber kendisini kanıtlayıp hem bizi hem de kendi seviyesini en yukarıya taşıyacağına inancım tam. Sporculuğunun yanında karakter olarakta önemli bir isim. Takım kimyamıza hem teknik anlamda hem de kişisel anlamda uyumlu bir sporcu. Bizimle olduğu için mutluyum. Güçlenen ekibimizle birlikte bu sene kupayı alacağımıza inancım tam. Kadın Basketbolunun özlediği, sporcuların özlediği bir organizasyon yapacağımızdan eminim. Transferin gerçekleşmesinde Başkanımız Erdem Tunçluer'e teşekkür ederim." dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN