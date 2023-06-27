İSTANBUL- ESET araştırmacıları, Android tabanlı GravityRAT casus yazılımının BingeChat ve Chatico mesajlaşma uygulamaları olarak dağıtılan güncellenmiş bir sürümünü tespit etti. Hindistan’daki kullanıcıları hedef alan saldırılarda kullanılan bir uzaktan erişim aracı olan GravityRAT’in Windows, Android ve macOS sürümleri bulunuyor. GravityRAT’in arkasında kim olduğu bilinmiyor; ESET Research, SpaceCobra olarak bilinen grubu izliyor. Büyük olasılıkla Ağustos 2022’den beri aktif olan BingeChat kampanyası hala devam ediyor. Yeni keşfedilen kampanyada GravityRAT, WhatsApp yedeklemelerine sızabiliyor ve dosyaları silmek için komut alabiliyor. Kötü amaçlı uygulamalar ayrıca açık kaynaklı OMEMO Instant Messenger uygulamasında bulunan yasal sohbet işlevselliği de sağlıyor.

Daha önce belgelenen SpaceCobra kampanyalarında olduğu gibi, Chatico kampanyası da Hindistan’daki bir kullanıcıyı hedef aldı. BingeChat uygulaması, kayıt yaptırmak gereken bir web sitesi aracılığıyla dağıtılıyor. Büyük ihtimalle uygulama, saldırganlar bekledikleri belirli kurbanların, muhtemelen belirli bir IP adresi, coğrafi konum, özel URL veya belirli bir zaman dilimi içinde ziyaret ettiğinde açılıyor. Kampanyanın belirli hedeflere yönelik olduğu düşünülüyor.

HABER: METE YILMAZ