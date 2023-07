Denizli

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çeşitli temaslar için geldiği kentte Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ettikten sonra Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden taburcu edilen 61 yaşındaki kaptan pilot İvesenkho'yu kaldığı evde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karacabey burada yaptığı konuşmada, pilotun bir an önce iyileşmesini ve tekrar uçuş yapmasını arzu ettiklerini söyledi.

İlya İvesenkho'ya, emeklerinden dolayı teşekkür eden Karacabey, "Ben inanıyorum ki 'bugün ihtiyacımız var hadi gelin desek' hemen gelir. Kazadan sonra helikopterin de yanına gidip gördük. O kazadan İlya Bey'in ve diğer 5 arkadaşımızın sağ çıkmış olmasından çok büyük memnuniyet duyduk. Diğer iki arkadaşımız için çok üzüldük." dedi.

Bekir Karacabey, Türkiye'de orman yangınları ile mücadele kapsamında 135 şehit verdiklerini ve bunları sayarken hangi ülkenin vatandaşı olduğunu ayırt etmediklerini söyledi.

İvesenkho: Orman personeline can borcum var

Rus pilot İlya İvesenkho ise yangına müdahale için havadayken havalimanına yakıt ikmali için inmeyi planladıkları sırada birinci motorda yakıt sorunu oluşunca acil iniş yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yanındaki ikinci pilotun olay esnasında panik yaptığını görünce tüm uçuşun sorumluluğunu kendisinin aldığını belirten İvesenkho, şunları kaydetti:

"Aşağı baktığımda kara yolu vardı. Çok araba vardı. Sonra köy gördüm. Arabaların ve köyün üzerine inmemek için hızlı bir şekilde boş bir alana indirmek için gölete doğru yanaşmaya başladım. İnsanlardan ve arabalardan uzak bir yere inmeyi planlarken tuz gölünden çıkan buhar nedeniyle bariyeri göremedim, helikopterin kuyruğu oraya çarptı. Sonra dönmeye başladık. Koltuk kopunca sağ tarafa atılmışım. O saatten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün hastanede gözümü açtım. Kendime gelince ilk sorum 'herkes yaşıyor mu?' oldu. En sevdiğim arkadaşlarımın ölüm haberini alınca çok üzüldüm."

İvesenkho, halen kazanın etkisi altında olduğunu ve olayın ardından 9 ameliyat geçirdiğini dile getirdi.

Yaşanan kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını aktaran İvesenkho, şöyle devam etti:

"Kazadan sonra öncelikle vicdan azabı yaşadım. Bunlar olmaması gerekirdi. Bazen bilginiz de kazaların önüne geçemiyor. Bu süreçte kolon kanseri teşhisi konuldu. İyileşmeye çalışıyorum. Tekrar uçmayı çok isterim. 35 senedir bu sahada görev yaptım. Hiçbir şey beni korkutmaz ama sağlığımdan dolayı rapor vermezler, bir daha uçamayacağımı biliyorum. Bu benim için onur ve gurur verici bir meslektir. Burada bu kadar ilgiye şaşırdım. Orman personeline can borcum var. Ben kendi akrabalarımdan görebilirdim bu kadar sıcaklığı. Artık siz benim her şeyimsiniz. Ben sizin ormanın bir üyesiyim. Her zaman sizin hizmetinize hazırım. Hepinizi buradaki süreç bittikten sonra sizi Moskova'da misafir etmek isterim."

Ziyaretin ardından Rus pilot, daha önce görev yaptığı helikopter pisti alanına giderek meslektaşlarıyla sohbet etti.

Olay

21 Eylül 2022'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalanan yangın söndürme helikopteri, Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğramıştı.

Düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

AA