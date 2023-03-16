Ayper KAYA

6 Şubat Kahramanmaraş üstü 11 ilimizi etkiliyen büyük deprem yıkımından sonra normalleşme sürecine rutin hayata dönülmeye başlandı. Ama büyük felaket unutulmadı unutulmayacakta. Yaralar sarılmaya devam ediliyor. Sanat,iş,medya, herkes bir nebzede olsada deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kimi sahne gelirini, kimi tiyatro sahne gelirlerini, kimi ise proje bazlı işlerinden elde ettiği gelirleri gerekli kurumlar aracılığıyla depremzedelere bağışlıyor.

GÜÇLÜ KADINLARDAN DEPREM DAYANIŞMASI

Toplumsal konulara duyarlılığı, girişimcilere ve eğitime olan destekleriyle tanınan iş insanı Kadriye Olgar, geçtiğimiz gün ‘Güçlü Kadınlar Deprem Dayanışması’ etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Crowne Plaza İstanbul Florya’da gerçekleşen etkinlikte alanlarında uzman kadınlar bir araya gelerek deprem bölgesindeki bireylere hem psikolojik hem de maddi olarak yapabilecekleri yardımlar, deprem bölgesinde kız çocuklarının eğitimine sağlayabilecekleri katkılar konusunda fikir alışverişi yaparak, görev paylaşımı gerçekleştirdiler.

İZMİR FASHİON WWEEK BAŞLIYOR

KANSER HASTASI DEPREMZEDELERE DESTEK



İzmir Fashion Week 20-21-22 Mart’ta 9. Kez düzenlenecek. Ünlü mankenler Didem Soydan, Özge Ulusoy, Demet Şener,Ebru Öztürk ve İzmirli mankenler üç gün boyunca podyuma çıkacaklar.13 tasarımcıdan birer kıyafet kanser hastası depremzede çocukların yararına satışa sunulacak.



Bu yıl Hyatt Regency İstinye Park İzmir’de organize edilecek İzmir Fashion Week basın tanıtımına Rönesans Ajans Başkanı Akif Örük, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Kitvak Başkanı İklil Ulueren,Aldeg Group Başkanı Ali Değirmen, Hyatt Regency İstinye Park İzmir Genel Müdür Zafer Canbaz, tasarımcılar ve organizasyona destek veren sponsor firma yetkilileri katıldı.



13 farklı marka ve tasarımcının yeni koleksiyonunun tanıtımını yapacağı etkinlik, iş dünyasından ve cemiyet hayatından birçok ismi ağırlayacak. Etkinlik 3 gün boyunca 18.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Katılacak firmalar; Ozmoz, İğne İplik, Rinelli, Aldeg, FC Plus, Pecos gibi önemli markalardan oluşuyor. Katılacak tasarımcıların isimleri arasında; Nur Oskay, Taner Tabaklı, Nazlı Terzioğlu, Monvue, Lubi Atelier, Meltem Aybar, Yiğit Eryendi gibi ünlü isimler yer alıyor.



Kanser hastası depremzedelere destek



Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı İklil Uluren, “Kanser hastası depremzede ailelere destek için bu organizasyondayız. tasarımcıların her birinden birer kıyafet Kitvak'a verilecek. Bağış karşılığı satıştan elde edilen gelir kanser hastası depremzedelere yardım olacak.'' dedi



İzmir Fashion Week Kurucusu Rönesans Ajans Sahibi Akif Örük, “Hayatımda kaliteli işler yapma hedefinde oldum.Böyle bir marka ortaya çıktı ve İzmir Fashion Week markası yaşamaya devam edecek” dedi. Sponsorlardan Aldeg Grup yönetim kurulu Başkanı Ali Değirmen ise “Bodrum’da otelimizi açtık. Aldeg Grup olarak otelimizi depremzedelere ayırdık. Çok faydalı oldu.Bundan sonra da amacımız bu etkinlik sayesinde fayda sağlamak depremzedelere” dedi.

TİYATRO AK’LA KARA’DAN DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK KAMPANYASI!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen depremin yaraları devam ediyor. Baştan beri desteklerini hiç durdurmayan Tiyatro Ak’la Kara şimdi de elini çocuklara uzatıyor. Tiyatro, “Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye,kampanyasıyla Mart ayı boyunca seyircilerin oyuna gelirken yanında getirdiği oyuncakları toplayarak depremzede çocuklara ulaştıracak. Çocuklara destek vermek isteyen izleyiciler yazmak isterlerse notlarıyla birlikte getirdikleri oyuncakları oturdukları koltuklara bırakabilir. Tiyatro Ak’la Kara yöneticileri “Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları, şimdi onların yüzünü güldürme,yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin. “ dedi.

GÜNEŞ’TEN İKİNCİ İYİLİK HAREKETİ

YENİ ŞARKISININ GELİRLERİNİ DEPREMZEDELERE AKTARACAK

Hip-Hop ve R&B denilince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri olan Güneş, son dönemlerde yaşanılan üzüntülü olayların kendisinde yarattığı hisler sonucu yeni şarkısı “10.000 Parça”yı yazdı 10 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicileriyle buluşturuyor.

Empatisi yüksek sözlere sahip şarkıda, genç şarkıcı zor durumda olanların duygularını anladığını ifade ederek, onlara umut aşılıyor. Pop ve R&B tınılarına taşıyan, sözü ve müziği Güneş’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Hamburglu prodüktör ikili The Ironix tarafından üstlenildi. Şarkının kapak görselini de tasarlayan Güneş, tüm telif gelirlerini de depremzedelere aktaracak ve bir nebze de olsa yaraları sarabilmeye katkıda bulunacak.

Kendi sosyal medyasından meslektaşlarına çağrıda bulunarak ‘’S.O.S. : Sesim Olsun Sesin” konserini organize eden Güneş, geliri depremzedelere bağışlanacak olan konser için 11 Mart’ta Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Heja’nın moderatörlüğünü yapacağı konserde, Ati242, Bege, Eno, Elif, Kök$VL, Lvbel C5, Mavi, Reckol, Sansar Salvo, Sefo, Şam, Şanışer & Sokrat ST, Şehinşah ve Tuhan da dinleyicileriyle buluşarak, bu yardım gecesine katkıda bulunacak…

Yardım çalışmalarının yanı sıra şu sıralar ikinci albümünün ve Avrupa turnesinin çalışmalarını sürdüren Güneş, ‘10.000 Parça’yı 10 Mart’tan itibaren Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

HAYIRLI PROJE İÇİN BULUŞTULAR!

ÖMÜR GEDİK'TEN ANLAMLI PROJE AÇIKLAMASI

Deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Haçiko Derneği Başkanı Ömür Gedik, hayvan hakları ile ilgili yeni projeleri için yapmış olduğu yardım çağrısına karşılık vererek destek olan hayırsever iş insanı Hakan Cengiz ile ekipçe yemekte buluştu.

Etiler Papermoon’da yenilen yemek sonrası gazetelerin sorularını yanıtlayan Gedik, dernek olarak deprem bölgesinde bir çok hayvan kurtardıkları ve tedavilerini üstenip sahiplendirdiklerini belirtti..

Gedik, Haçiko Derneği olarak deprem sonrası yapmış olduğu yardım çağrılarının yanıt bulduğunu belirterek, “ Sivil toplum kuruluşlarına destek olun yardım edin bizim de sahada yaptığımız çok şey var. Depremin olduğu ilk günden beri Haçiko olarak sahadayız. Hem insanlar hemde hayvanlar İçin çalışmalarımızı sürdürdük. Hep yardım çağrısında bulunduk. Bu çağrı ne mutlu ki güzel bir yere ulaştı. Bir çok sosyal sorumluluk projesinde yer alan sevgili iş insanı Hakan Cengiz aradı ve ben hayvanlarla ilgili içinde bir proje yapmak istiyorum. Ve bunu Haçiko ile birlikte yapmak istiyorum. Beni çok mutlu etti bu çağrısı. Yemekte buluştuk. Çok güzel proje, bir kerelik, bir defalık değil, bir aylık değil çok uzun soluklu hayvan hakları ile ilgili gündemi de damga vuracak bir proje için anlaşma sağladık” dedi.

Ömür Gedik ayrıca Haçiko olarak artık dünyada meydana gelebilecek doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak köpekler yetiştireceğiz” diyerek projeleri hakkında bilgi verdi.

ŞEHİR TİYATROLARI ALMANYA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Eskişehir’de 3 sezondur beğeni ile izlenen “Geçmem Gerek” adlı çocuk oyunu, Eskişehir’in kardeş şehri olan Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen çocuk festivalinde izleyicilerle buluştu.



Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ve Starke Stücke Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında Tiyatro Frankfurt işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyona izleyiciler yoğun ilgi gösterdi ve oyun büyük bir beğeni ile izlendi. 5-7 Mart tarihleri arasında üç temsil gerçekleştiren “Geçmem Gerek” iki farklı sahnede yaklaşık bin kişi ile buluştu.



Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Berkay Akın’ın Türkçeye çevirdiği ve yönettiği oyunun Fransız yazarı Marie Yan da izleyenler arasında yer aldı. Minik izleyicilerin ve yetişkinlerin birlikte izlediği “Geçmem Gerek” hem seyircilerden hem de festival yetkililerinden tam not aldı. Festival kapsamındaki oyun sonrası izleyicilerle bir araya gelen yönetmen ve oyuncular, oyun üzerine sohbet ederek, minik izleyicilerin merak ettikleri soruları cevaplandırdılar.



Sınırların ortadan kalktığı, hepimize ait ortak bir dünyada yaşamak istiyorsak, müziğin, resmin, yani sanatın gücüne inanmamız gerektiğinin önemini, müzikli ve renkli bir dille anlatan oyunun Eskişehir’in kardeş şehri Frankfurt’ta sahnelenmesi iki şehrin tiyatro ilişkilerini güçlendirmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında faydalı bir buluşma oldu.

HERA ASLAN 5 SAHNE ÜCRETİNİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAK

Şarkıcı Hera Aslan, önceki akşam Ataşehir sahne aldı.

Sahneye beyaz bir elbiseyle çıkan Hera Aslan, güzelliği ve zerafeti ile göz kamaştırdı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Bu hepimizin acısı..

Depremin ilk gününden beri ben ve Ozan gücümüzün yettiğince elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.Orkestra arkadaşlarım Ve ben beş sahne ücretimizi depremzedelere bağışlayacağız “dedi.