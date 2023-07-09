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Öte yandan heyelanın yaşandığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise Karayolları ekiplerince yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren yağış nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisi tüneller bölgesinde heyelan meydana geldi.

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