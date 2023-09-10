Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Jaishankar düzenlenen basın toplantısında, Şi'nin zirvede yer almamasına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Jaishankar, Çin'in zirvedeki kararlar konusunda oldukça "destek" gösterdiğine dikkati çekerek, "Hangi seviyede temsil edilmek istedikleri her ülkenin kendi tercihidir. Buna fazla anlam yüklenmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan; bir ülkenin aldığı pozisyon ve müzakerelere, kararlara ne kadar katkıda bulunduğudur" görüşünde bulunan Jaishankar, "Çin'in kararları oldukça desteklediğini söyleyebilirim." dedi.

G20'de "Ukrayna'daki savaş" vurgusu

G20 Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nde, Rusya'nın adı geçmemesi ve söz konusu savaşın "Ukrayna'ya karşı savaş" yerine "Ukrayna'daki savaş" olarak betimlenmesi üzerine Jaishankar bu konuya da değindi.

Jaishankar, 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G-20 Zirvesi'nde yayımlanan bildiriyle, Yeni Delhi Bildirisi'nin karşılaştırılmasına dair "Bali bir yıl önceydi, durum farklıydı. O zamandan bu yana pek çok şey oldu." dedi.

Bakan Jaishankar, "Bildirinin, jeopolitik bölümünde toplam 8 paragraf var ve bunların 7'si aslında Ukrayna meselesine odaklanıyor." ifadesini kullandı.

Bildiride, tarafların Ukrayna'daki savaşa ilişkin milli tutumlarının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile BM Genel Kurulu'nda alınan kararların yinelendiği kaydedilmiş, tüm devletlerin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bütünüyle uyumlu davranması gerektiğinin altı çizilmişti.

Ayrıca bildiride, "BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalıdır. Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez." ifadelerine yer verilmişti.

AA