Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İki yılda bir düzenlenen "Shakti" tatbikatının sonuncusu 2021'de Fransa'da gerçekleştirilmişti.

Fransa 'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği de tatbikatta, dağlık arazide kara operasyonlarına odaklanılacağını açıkladı.

Açıklamada, Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde 26 Mayıs'a kadar sürecek tatbikata ilişkin, "Ortak tatbikat, her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında birlikte çalışma ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Shakti" tatbikatının başladığı belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.