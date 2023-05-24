ANKARA AA- NDTV'nin haberine göre, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi.

Düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu.

Ülkede "mandap" adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu.

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu.

Ailelerin de desteğiyle Bareilly dışındaki bir tapınağa getirilen damat, burada gelin ile dünya evine girdi.

Bu arada iki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından "evliliğin sorumluluklarından kaçtığı" için azarladı.

Düğüne ait görüntülerde, damadın törene günlük kıyafetleriyle geldiği görüldü.