Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 4. aşamada oy kullanmaya başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, seçimin 4. aşamasında 96 seçim bölgesinde yaklaşık 1717 aday yarışıyor.

Seçmenler Telangana, Andhra Pradeş, Uttar Pradeş, Bihar, Madya Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir bölgesinde de sandık başına gitti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan halkı oy kullanmaya davet ederek, "Hepimiz görevimizi yerine getirelim ve demokrasimizi güçlendirelim." paylaşımı yaptı.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oy kullanacak.

Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.