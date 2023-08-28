ANKARA AA- India Today'in haberine göre, Hindistan Eğitim Bakanlığı, söz konusu okulun "çalışma izninin geri alınacağını" ve soruşturma sonuçlanana kadar okulun kapalı kalacağını bildirdi.

Okul hakkında, "Eğitim Bakanlığının kriterlerini karşılamadığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kapatılan okuldaki öğrencilerin devlet okullarına veya civardaki diğer okullara nakledileceği bildirildi.

Öte yandan Müslüman öğrenciyi tokatlamaları için emir veren öğretmen Tripta Tyagi, bir yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, "yaptıklarından utanmadığını" söyledi.

Öğretmenin Müslüman öğrenciyi tokatlattığı video tepki çekmişti

24 Ağustos'ta Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Muzaffarnagar şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Kubbapur köyünde Tripta Tyagi isimli öğretmenin, sınıf arkadaşlarının önüne çıkardığı 7 yaşındaki Müslüman çocuğu dininden dolayı aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sırayla ona tokat atmalarını istediği video, sosyal medyada yayılmıştı.

Bir erkek tarafından kayda alınan videoda, Müslüman çocuğun sınıf arkadaşlarının önüne çıkarıldığı sırada, öğretmenin "Tüm Müslüman öğrencilerin (okuldan) gitmesi gerektiğini söylüyorum." dediği ve videoyu çeken kişinin "Haklısın. Bu, eğitimi mahvediyor." ifadeleriyle karşılık verdiği duyuluyor.