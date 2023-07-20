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Muson yağmurları nedeniyle ülkede son iki haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi geçti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu eyalette, tren seferleri ve kara yolu trafiği aksadı.

Toprak kayması nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Raigad ilçesindeki 50 haneli köyde dün gece 17 ev toprak altında kaldı.

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