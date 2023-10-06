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Selin, aşırı yağışların ardından bir hidroelektrik barajının taşması nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Selde yaralanan 26 kişinin tedavisi de eyaletteki farklı hastanelerde devam ediyor.

Ayrıca Hindustan Times'ın haberine göre, kaybolan 100'den fazla kişi için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 22 binden fazla kişiyi etkileyen felakette 4'ü asker en az 31 kişinin öldüğünü belirtti.

ANKARA AA- Sikkim'deki bir barajda su seviyesi nin yük sel mesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu

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