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Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Reklam panosunun altında kalarak can verenlerin sayısının 14'e çıktığını bildiren Mumbai polisi, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini iddia etti

İsrail ordusu, ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini iddia etti

India Today'in haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde dün yaşanan toz fırtınası nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü, çok sayıda araç panonun altında kaldı.

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