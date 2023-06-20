İSTANBUL- Pakistan’ın ulusal havayolu firması Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), 2028 yılına kadar teknoloji altyapısı için Hitit ile yoluna devam etme kararı aldı. 2018 yılında dijital değişim ve gelişim planları doğrultusunda yolcu hizmet sistemleri yazılım altyapılarını Hitit teknolojisine entegre eden PIA, her geçen gün artan memnuniyetini, iş birliğini çeşitlendirerek göstermişti. Mart 2023’te Pakistan Hükümeti’nin milli havayolu Hitit ile olan iş ortaklığını beş yıl daha uzatmaya karar verdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) bu yıl İstanbul’da düzenlenen 79. Yıllık Genel Kurulu’na katılan PIA, teknoloji partneri Hitit ile beş yıl sürecek olan iş ortaklıklarının ikinci dönemini atılan imzalarla bir kez daha deklare etti.

Hitit’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman ve PIA İcra Kurulu Başkanı AVM Muhammad Amir Hayat’ın başkanlık yaptığı imza töreninde, her iki şirketin üst yönetimi de hazır bulundu. İki ülke arasındaki tarihsel dostluğu, havacılık teknolojileri alanında da pekiştiren bu güçlendirilmiş iş ortaklığı, her iki şirket ve Pakistan’ın havacılık ve seyahat sektörü için önemli kazanımlar sağlıyor.

Konu hakkında konuşan Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman; “2018’den beri Hitit ve PIA ilişkileri gelişerek devam etti. PIA ile hayata geçirdiğimiz, sadece bir havayolu yazılımı satışı değil, aynı zamanda Pakistan’daki havacılık ve seyahat sektörü oyuncularını ilgilendiren bir dijital dönüşümdü. Bu dijital dönüşüm, PIA ile başlayıp, ülkedeki seyahat acente şirketlerini de içine alan büyük bir ekosistem haline geldi. Crane markalı Acente Portal Plus isimli yazılım çözümümüzle Pakistan’daki seyahat acentelerine en makul fiyatlarla en iyi teknolojiyi, güler yüzlü hizmetimiz ile sunduk. Her geçen gün güçlenen iş birliğimizi beş sene devam ettireceğiz. Bölge, yolcu potansiyeli açısından büyümeye çok müsait” şeklinde konuştu.

Pakistan’ı Asya pazarı için de önemli bir köprü olarak gördüklerini ifade eden Gökman sözlerine şöyle devam etti: “Pakistan’a verdiğimiz önem, PIA’nın köklü tarihine ve başarılarına olan hayranlığımızla birleşince ortaya çok güzel bir iş ortaklığı çıktı. Bu iş ortaklığı, Hitit’in Pakistan’da bir ofis ve bir Teknoloji Merkezi açmasıyla daha da güçlendi. İkinci beş yıl için, ben ve tüm ekip arkadaşlarım, giderek artan heyecanımız ve teknolojik kapasitemiz ile hizmet vermeye hazırız.”

PIA CEO'su AVM Muhammad Amir Hayat Hitit ile devam eden ortaklıkları hakkında şunları söyledi: "Aslında uzun bir geçmişi paylaşıyoruz, ortaklığımıza 2018 yılında başladık. Beş yıla yayılan bu mükemmellik yolculuğunda pek çok destinasyona ulaştık. İşin en güzel yanı, beş yıllık anlaşmamızı yenileme kararı aldık. Önümüzdeki süre için, kendi hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere PIA'nın operasyonel ağını genişleterek ulaşmayı umuyoruz, çünkü biz büyüdükçe Hitit de büyüyecek. Önümüzde dönemde benzer girişimlerle her iki şirkete de başarılar getirecek yeni iş birlikleriyle partnerliğimizi güçlendirmenin yollarını araştırıyoruz. Hitit’in başarılarını sadece kurumsal değil, kişisel düzeyde de çok önemsiyorum. Çünkü her geçen gün Hitit'in havayolu profili ve Hitit PSS sistemlerine eklenen ürün çeşitliliği büyüyor ve bu büyümenin PIA'ya önümüzdeki beş sene için yeniden değer katacağına inanıyorum."

HABER: METE YILMAZ