Ülkede uygulanacak “Parlamento dışı hükümet” olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine göre, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in koalisyonda bulunan dört parti dışından önereceği yeni başbakan adayı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadı.

Yeni hükümet sistemine göre Mecliste bulunan her partiden bakan adayı gösterilebilecek ve koalisyondaki parti liderleri Mecliste milletvekili olarak görevlerine devam edecek.

Ülkede geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen seçimlerin ardından kurulma hazırlıkları süren PVV, Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinden (BBB) oluşan "sağ koalisyon”un üzerinde anlaştığı hükümet protokolü sonrası başbakan adayı arayışları devam ediyor.

Koalisyon görüşmelerinde Wilders tarafından başbakan adayı olarak sunulan ve bugüne kadar resmi olarak açıklanmayan, Hollanda'da seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk, başbakan olmayacağını açıkladı.

Ulusal medyada çıkan haberde, Plasterk’in özel şirketi hakkında çıkan iddialar nedeniyle başbakanlıktan vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, Plasterk’in iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdiği ve buna rağmen başbakan adayı olması halinde bunun performansını engelleyeceğini düşündüğü ifade edildi.

Plasterk’in bu nedenle kurulacak yeni hükümetin lideri olmaya müsait olmadığını bildirdiği kaydedildi.

Wilders, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, “Sana büyük saygı duyuyorum Ronald. Bunu hak etmiyorsun ama kararını anlıyorum. Bana kalırsa mükemmel bir başbakan olurdun." paylaşımında bulundu.