UTRECHT (AA) - Leiden kentinde 1 Eylül'de başlayıp ülkedeki tüm eyaletlerin başkentlerine ve farklı şehirlerine uğrayan Hollandalı Maria, 1 Ekim'de toplam yaklaşık 1500 kilometre yol katetti.

Maria, her gün 10.30-16.30 saatlerinde yaklaşık 50 kilometre bisiklet sürdü.

Eylemi destekleyen ve gün sonuna doğru ona eşlik eden bazı kent sakinleri, konaklayabilmesi için Maria'ya evlerinin kapılarını açtı.

Maria, gün sonunda ulaştığı kentlerde destekçileri tarafından karşılandığı meydanlarda, oradan geçen insanlara İsrail'in saldırıları sonucu Filistin ve Gazze'de yaşananları anlattı.

Yolculuk sürecinde Gazze için 22 bin avro bağış toplayan Maria, insanları Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili bilgilendirmeyi ve onları farklı düşünmeye teşvik etmeyi amaçladı.

Maria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı Leiden kentinden 1 Eylül'de bisikletle yola çıkarak Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için bir ay boyunca pedal çevirdiğini söyledi.

Bu yıl 75 yaşına gireceği için doğum günü partisi planladığını ancak Gazze'de yaşananlar nedeniyle içine sinmediği için partiyi iptal ettiğini belirten Maria, 'Parti yapma fikrinden mutlu olamadım çünkü dünyanın diğer ucunda bir soykırım yaşanırken ben burada kutlama yapamazdım. Gece uyuyamadım ve sonra elimden gelen bir şey yapmam gerektiğini düşündüm.' dedi.

Maria, 'Hollanda hükümeti de Gazze'de yaşananları hala soykırım olarak tanımıyor. Öfkemi eyleme dönüştürmeye karar verdim. Eğer öfkenizi olumlu bir şeye dönüştüremezseniz, öfke ve üzüntünün bir anlamı olmaz.' diye konuştu.

Hollanda'yı bisikletle dolaşıp insanlara Filistin ve Gazze'de 1948'den beri yaşananları anlatmaya karar verdiğini dile getiren Maria, 'Birçok insanın, hatta arkadaşlarımın bile Nekbe kelimesini hiç duymadığını ve ne anlama geldiğini bilmediklerini fark ettim. Biz aslında yeterince bilgilendirilmemişiz. Bize okulda Holokost'u öğrettiler ama Nekbe'yi hiç anlatmadılar.' ifadelerini kullandı.

Maria, Filistin ve Gazze'de yaşananları 'adaletsiz bir durum' olarak nitelendirerek, 'İsrail aslında 1948'den beri Filistin'i işgal ediyor ve sürekli daha fazlasını istiyor. Bence amaçları, Filistinlileri Filistin topraklarından tamamen sürmek. Bu kesinlikle olamaz, olmamalı. Bu neokolonyalizm. Bu kabul edilemez.' değerlendirmesinde bulundu.

Bir ay boyunca yaklaşık 1500 kilometre bisiklet sürdüğünü ve bazen destekçilerinin ona eşlik ettiğini dile getiren Maria, şunları kaydetti:

'Tüm eyalet başkentlerine uğradım. Umarım birçok insanı durum hakkında farklı düşünmeye teşvik etmişimdir. Her şehirde olmasa da çoğu şehirde meydanda bulunan birileri vardı. Bazı küçük şehirlerde kimse olmasa bile yine de yarım saat durdum ve örneğin teraslara gidip İsrail'in yaptığı soykırımı anlattım. Bir şeyler yapılmalı. Bu böyle devam edemez.'





Muhabir: Abdullah Aşıran