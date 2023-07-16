İSTANBUL- Hollywood büyük bir grev dalgasıyla çalkalanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.

1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde, yüzlerce oyuncu Los Angeles'taki Warner Bros, Paramount, Netflix, Disney, Amazon, Sony, 20th Century Fox ve Sunset Gower gibi büyük film ve televizyon stüdyolarının önünde toplandı.

Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.

Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA) grevinin başlamasıyla “Deadpool 3”ün çekimleri durduruldu ve oyuncular grev sıralarında Yazarlar Birliği (Writers Guild of America) üyelerine katıldı. Böylece Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrolde yer aldığı Marvel yapımı devam filmi, yeni grevden etkilenen ilk büyük yapımlardan biri oldu.

Deadpool 3'ün 3 Mayıs 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak grevin ne kadar süreceği bilinmediğinden, Deadpool hayranlarının devam filmini görmek için muhtemelen tahmin edilenden daha uzun beklemesi gerekecek.

Mayıs ayında yazarlar grevi başladığında "Deadpool 3", çekimlerine devam edebilen yapımlardan biri olmuştu. Ancak Yazarlar Birliği'nin de üyesi olan ve filmin senaryo ekibinde yer alan Ryan Reynolds'ın senaryoya müdahale etmesi ya da doğaçlama replikler eklemesi mümkün değildi.

HABER: MERVE ELÇİ