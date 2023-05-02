ANKARA AA- Amerikan Senaristler Birliği (WGA), 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından greve gideceğini duyurdu.

Senaristlerin grev kararı, Disney ve Netflix’in de aralarında olduğu 350'den fazla yapım şirketinin temsilcisi Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) ile yapılan ücretlerin ve kar paylaşımının artırılmasına ilişkin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

WGA, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yapım şirketleri ile yaklaşık 6 haftadır süren müzakerelerin senaristlerin karşı karşıya olduğu krize çözüm sunamadığını bildirdi.

WGA tarafından bugün öğleden sonra başlayacağı duyurulan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Senaristler en son 2007 yılında greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.