Ankara

WGA'nın yayımladığı yazılı açıklamada, sendika liderlerinin grev bitirme kararını oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

Açıklamada, mayısta WGA'nın iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı ve Hollywood'daki 11 bin 500 senaristin yanı sıra yaklaşık 65 bin oyuncunun da desteklediği grevin, AMPTP ile varılan ön anlaşmanın ardından sona erdiği ve senaristlerin işlerinin başına döndüğü bildirildi.

Sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği aktarıldı.

Ön anlaşma, diğer sendika üyelerinin de onayı için 2-9 Ekim arasında oylamaya sunulacak.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

Amerikan Senaristler Birliği de (WGA) yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

AA