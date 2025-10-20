PEKIN (AA) - Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Dubai'den Hong Kong'a kargo seferi yapan Emirates Hava Yolları'na ait, ACT Airlines tarafından işletilen EK9788 sefer sayılı 'Boeing 747' tipi uçak, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Uçağın iniş sırasında güvenlik aracına çarparak pistten çıktığı ve denize sürüklendiği kazada, güvenlik aracında bulunan iki havalimanı görevlisi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ölenlerin 30 ve 41 yaşlarında iki erkek görevli olduğu, uçağın 4 kişilik mürettebatının ise tümünün kurtarıldığı belirtildi.

Kaza sonrası havalimanının kuzey pisti geçici olarak hizmete kapatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, ACT Airlines'tan yapılan açıklamada, Emirates Hava Yollarının kargosunu almak üzere Dubai'den Hong Kong'a sefer gerçekleştiren ve havalimanına inişi sonrası kaza yapan EK9788 sefer sayılı 'Boeing 747' tipi uçağa ilişkin bilgi verildi.

Uçağın Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından henüz belirlenemeyen bir sebeple pistten çıktığı ve deniz kenarında durarak kısmen suyla teması sonucu hasar aldığı vurgulanan açıklamada, uçakta bulunan 4 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Buna karşın 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Ne yazık ki uçağımızın bir yer hizmeti aracıyla çarpışması sonucu, araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diler, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ederiz. Gerçekleşen bu üzücü kazayla ilgili soruşturma yetkili otoriteler tarafından yürütülmekte olup, şirketimiz tüm ekipleriyle birlikte ilgili makamlarla tam işbirliği içinde süreci titizlikle takip etmektedir.'

Muhabir: Emre Aytekin,Doğukan Gürel