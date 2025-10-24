ARTVIN (AA) - Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hopa Belediye Başkanı Cihan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cihan'ı emniyet binası önünde Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, CHP İl Başkanı Orhan Atan ve bazı partililer karşıladı.

Yaklaşık 3,5 saat süren ifadenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Cihan, bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı 2019-2024 yıllarına dair konularda ifade verdiğini belirten Cihan, şöyle devam etti:

'Tamamı İBB'deki süreçler ve İBB'deki ihalelere ilişkin sorulardı. Biz de bütün açıklıkla, bütün soruları cevapladık. Görevimizin gereği, ihale yöntemlerine ilişkin açıklamalarımızı yaptık. Dosyanın geneline ilişkin, ihale yöntemlerine ilişkin sorular vardı. Ben hem İzmir Büyükşehir Belediyesinde hem İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 15 yıldır ve şimdi de Hopa Belediyesinde 2 yıldır görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım bütün işlemlerde, bütün çalışmalarda tabii ki kamunun yararını gözeten bir süreç yürütmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz dönem de böyleydi, şimdiki süreçlerde de böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Dolayısıyla bütün sorulara alnımız ak bir şekilde cevaplarımızı verdik, ifademizi tamamladık.'

Cihan, kendisi dışında İBB'de görev yapmış kişilerin de ifadelerine başvurulduğuna değinerek 'O döneme ilişkin bir süreç yürüyor. Biz yaptığımız her işlemin arkasındayız. Yaptığımız her çalışmanın arkasındayız. Kamu yararını gözeten süreçleri ilerlettik. Bundan sonra da böyle olacak. Görevimizin başındayız.' dedi.

