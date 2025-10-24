ISTANBUL (AA) - Pakize Horozoğlu tarafından 2021'de kurulan HorozArt, Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta eş zamanlı düzenlenen etkinliğin 12. edisyonunda sanatseverlerle buluşuyor.

HorozArt'ın Artweeks Istanbul seçkisinde, Bora Aşık, Damla Yalçın, Damla Yücebaş, Fırat Payan, Hidayet Üstün, İlsu Aslan, Merve Dündar, Nida Erdoğan, Orhan Cem Çetin, Özge Akdeniz, Tuba Geçgel, Ufuk Yılmaz ve Zeynep Doğa Karabulut'un eserleri yer alıyor.

⁠'Bizim için dijitalden fiziki alana geçiş adına güzel başlangıç noktası'

Seçkiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Pakize Horozoğlu, Artweeks Istanbul'a ilk kez katıldıklarını, çevrim içi platform olan HorozArt'ın sanatçılar ile de ilk kez yüz yüze buluşmalar gerçekleştirdiğini, fiziki alanda yaşanan bu buluşmaların ilklerin başlangıcı olduğunu söyledi.

Sergide 14 sanatçının eserleriyle izleyici karşısına çıktıklarını belirten Horozoğlu, 'Koleksiyoner ve misafirlerimizin tüm dijital alandaki sanatçılarımızın yapıtlarına ulaşabileceği ve sanat eserlerinin direkt izlenebileceği bir galeri olarak fiziki şekilde de fuarda yer alıyoruz.' dedi.

Horozoğlu, ilk kez böyle bir deneyim yaşadıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

'Daha önce Artweeks'e HorozArt sanat platformu kapsamında turlar düzenliyorduk. Rehberli sanat turlarımız oluyordu. Dolayısıyla Artweeks'i profesyoneller eşliğinde deneyimleme şansımız da olmuştu. Her şeyden önce Artweeks'in bizim için çok güzel başlangıç noktası olduğunu, ziyaretçilerin sanatçılarımızın eserleriyle de buluşarak değerli eserleri izleyip memnuniyetle ayrılacaklarını düşünüyorum.'

'Sanatın her alanında olmaya gayret ediyoruz'

Seçkideki eserlerin farklı konuları işlediğine değinen Horozoğlu, 'İzleyiciler seçkimizi etkili bulacak diye düşünüyorum. Eserler disiplinler arası pratiklerde ve hepsi çok farklı konulara odaklanıyor. Örneğin Bora Aşık'ın her figürü eşsiz, ikinci bir tekrarı olmayan, karakalem bir eseri var. Hiyerogliflerden esinlenerek adeta yeni dil oluşturmuş Bora. İletişimin ve dilin önemine dair Babil Kulesi mitiyle vurgu yapmak istiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Horozoğlu, Hidayet Üstün'ün eserine ilişkin de bilgi vererek, kendisi için seçkideki eserlerin hepsinin çok özel olduğunu belirtti.

Her yapıtın kendine has özel anlatısı olduğunu, bunları okumanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Horozoğlu, şu bilgileri verdi:

'Sanata bütünsel yaklaşarak sanatın her alanında izleyicilere katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Sanata merakı olan kitleleri bilinçlendirmek ve onların içindeki sanat sevgisini kuvvetlendirmek için eğitimler, geziler, turlar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra sanatçılarımızın eserlerini çevrim içi platformumuzda ve çeşitli sosyal mecralarda da izleyicilerin beğenisine sunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde HorozArt olarak dijital mecrada daha fazla uluslararası işbirliği kurmanın yanı sıra fiziksel sergilemelerimizle alternatif projeler gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz. Bununla birlikte eğitim ve atölye programlarımızı genişleterek, sanatı sadece izlenen değil, paylaşılan ve birlikte üretilen bir deneyim haline getirmeyi sürdüreceğiz.'

Artweeks Istanbul, birçok galeri, sanatçı ve kurumu ağırlıyor

Artweeks Istanbul'un 12. edisyonunda, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın 'Altı Fotoğraf' sergisi, sanatçı Cem Güventürk'ün 'FloreLuctus' projesi ve Tamer Yılmaz'ın İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde hazırlanan 'Tamera' retrospektif sergisi de izlenime sunuluyor.

Ambidexter, Artopol Art Gallery, ArtHan Gallery, Asım İşler, Baksı Müzesi, Bilgili Sanat, Bosfor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BB Projectt, E'Art Gallery, Evin Sanat Galerisi, Frank Art Studio, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Gallery G-Art, Hasan Sarıtaş Art Gallery, Horozart, İBB Kültür A.Ş, İmoga Art Space, Istanbul Concept Gallery, Kun Art Space, Martch Art Project, MERKUR, Mine Sanat Galerisi, Nihat Odabaşı, Öktem Aykut, Pi Artworks, Red Art İstanbul, Sanatorium, Şerife Bilgili Ercantürk, Taksim Sanat, UZ Gallery, Versus Art Project ve X-IST bu yıl Artweeks Istanbul'da yer alan galeri, sanatçı ve kurumlar arasında bulunuyor.

Bu yıla özel hazırlanan, bağımsız genç küratörlere kendi seçki ve kürasyonlarını sunma imkanı tanıyan 'Curation Space'in de hayata geçirildiği etkinlik, 26 Ekim'e kadar sürecek.

Muhabir: Ömer Mirza Şeker,Ahmet Esad Şani