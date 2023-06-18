İSTANBUL- Seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hüseyin Turanın, 29 Temmuz''da Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile sahne alması planlanan konseri iptal edildi

"BUNA TEPKİSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi; "61. Bursa Festivali'nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu sebeple daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda milli iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim."

"BENİM İÇİN MADALYADIR"

Hüseyin Turan programdan çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "29 Temmuzda Bursa''da Uluslararası Bursa Festivali''nde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldir. Troll dediğimiz cahil ve kinci sürü, benim tweetlerimi gerekçe göstererek organizasyona baskı yaparak engelletmişler (yediler kendilerini günlerdir)... Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için ''madalyadır''. Teşekkür ederim:)"

HABER: METE YILMAZ