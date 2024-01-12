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ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sada illerinin hedef alındığını belirten Seri, saldırılar sonucu Husilerden 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Seri, " ABD ve İngiltere'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların devamına verdiği destek bağlamında Yemen 'e 73 saldırı gerçekleştirdiğini" ifade etti.

Husiler in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Husiler: Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısı cevapsız kalmayacak

Husiler: Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısı cevapsız kalmayacak

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