İSTANBUL- Üç yıl boyunca tüm dünyada yaşamı zehir eden Covid-19 pandemisi bitti diye sevinirken Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi sona ermedi’ uyarısı, toplumları bir kez daha korkuya ve endişeye sürükledi. Toplu yaşam alanlarındaki iç hava kalitesi ise bu kapsamda ele alınan ve toplumları endişelendiren konuların başında geliyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19'a neden olan virüsün iç mekânda bulaş riskini önlemek için havalandırma kılavuzunu kapsamlı bir şekilde güncelledi. Yeni kılavuz, iç mekân havasının nasıl daha sağlıklı hale getirileceği konusunda öneriler sunuyor. Kılavuz, iklimlendirme sistemlerinde MERV-13 hava filtreleri kullanılmasını ve havalandırmanın yeterli olması için iç mekân havasının saatte en az 5 kez değişmesini öneriyor.

İklimlendirmede Merv13 sınıfı filtre kullanılması bulaş riskini önlüyor

Pandemi sürecinde hedefe ulaşılabilmesi için havalandırmanın önemli bir kriter olduğunu belirten HIFYBER Genel Müdürü Ahmet Özbecetek sözlerine şöyle devam etti:

“İç mekân havasındaki viral parçacıkların konsantrasyonu, dışarıdaki havadan daha yüksek oluyor. Özellikle okul, AVM, hastane, ofis, otel, havalimanı, metro istasyonu, spor salonu gibi kapalı mekânlarda ki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, havayı devir daim yöntemiyle sirküle ettiği için; öksürme, hapşırma, konuşma gibi eylemler ile ortam havasına aktarılan 1 ila 4 mikrometre aralığında olan çok sayıda su damlası (aerosol), havada yayılarak, solunum yoluyla bulaş riskini artırıyor. Ancak filtrasyon güvenliği sağlanan iklimlendirme sistemleri, havadaki viral konsantrasyonları ve bina sakinlerinin genel viral maruziyetini azaltıyor. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) havalandırma kılavuzunda da belirtildiği gibi iklimlendirme sistemlerinin hava filtrelerinde, yüksek verimlilikte partikül tutma özelliğine sahip Merv13 filtre kullanılması, iç mekân havasından kaynaklı bulaş riskini önlüyor.

HABER: METE YILMAZ