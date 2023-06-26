Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayasosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

ÇAYKUR, birinci sürgünü 194 bin 351 ton çay alarak tamamladı ÇAYKUR, birinci sürgünü 194 bin 351 ton çay alarak tamamladı

AA