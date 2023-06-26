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" PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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