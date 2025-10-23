İSTANBUL (AA) - Çaykovski'nin müziğiyle sahnelenecek eserin prömiyeri, Ricardo Amarante'nin koreografisiyle bugün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Eserde, İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Eserin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Ahmet Defne yaptı.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İDOB'un Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni binasında gerçekleştireceği ilk 'Kuğu Gölü' prodüksiyonu olması nedeniyle heyecan duyduklarını söyledi.

'İyi örnekleri alarak kendi prensimi oluşturdum'

'Romeo ve Juliet' eserinin ardından orijinal koreografiyle Ricardo Amarante ile çalıştıklarını belirten Akgün, 'Uluslararası düzeyde otoritelerin de çok olumlu karşıladığı Romeo ve Juliet prodüksiyonundan sonra Kuğu Gölü başyapıtını repertuvarımıza eklemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

Akgün, topluluğun azimle ve üst seviyede gerçekleştirdiği performanslar ve yoğun hazırlık sürecinin altını çizerek, şunları kaydetti:

'Atölyelerimizin gerçekleştirdiği fon çalışmaları, resim, heykel, dekor, kostüm, aksesuar detayları ve dramaturjiyle birleşmeleri... Bunlar bizim için gerçekten tiyatro etiğine sadık kalarak ürettiğimiz ve gurur vesilesi olan vitrinimize gururla koyduğumuz üretimlerdir. O yüzden bu tür başyapıtların niteliğinin daha da artarak devam etmesi çok önemli. Hepimiz bir şekilde ülkemizin kültür ve sanat yaşamına AKM vitriniyle katkı sağlıyoruz.'

Sanatçıların ve sanat kurumlarının değerli işler üretmesinden duyduğu mutluluğa işaret eden Akgün, gelecek prodüksiyonlarla uluslararası alanda ses getirme ve ilham olma isteklerini dile getirdi.



Fotoğraf: Özlem Limon/AA

'Çok köklü bir eser'

Eserde Prens Siegfried rolünü canlandıran Batur Büklü, eserin kendisi için çok heyecan verici olduğunu ve çocukluğundan beri farklı versiyonlarını izlediğini anlattı.

Karakterine hazırlanırken, birçok farklı yorumu izlediğini söyleyen sanatçı, hoşuna giden bakış, kol hareketi ve ifadeleri bir araya getirerek kendi prensini oluşturmaya çalıştığını aktardı.



Fotoğraf: Özlem Limon/AA

Büklü, Ricardo Amarante'nin rolüne çok yardımcı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

'Çok köklü bir eser. 1877 yılında Bolşoy Balesi'nde ilk sergileniyor. O dönemden günümüze kadar onlarca prens geldi geçti. Ben de iyi örneklerle kendi prensimi oluşturdum. Eski AKM'ye başladığımda, 2004 yılında çocuk balesine gidiyordum. Orada birçok eser izledim. Benim hayalim burada dans etmekti. Şu anda bunun bir parçasıyım. Ailem bunun için çok mutlu. Beni prömiyerde izleyecekler. Benim için inanılmaz gurur ve mutluluk verici bir şey.'

'En zevkli kısmı, iki zıt karakteri aynı sahne üzerinde canlandırmak'

Bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki dansçının birlikte bale adımlarını gerçekleştirdiği 'pas de deux' kısmını beğendiğinin altını çizen Büklü, 'Birinci perdenin son bölümüne denk geliyor. Kuğu ile birlikte ilk buluşmaları, ilk dansı birlikte yapıyorlar. O benim için çok etkileyici. 8 dakikalık bir pas de deux. İlk başta provalar başladığında ne kadar uzun olduğunu anlamamıştım. Bir gün videodan izleme fırsatı buldum ve bitmedi. O gün bugündür benim için ufak bir anksiyete yaratıyor ama bunu dans etmekten mutluluk duyuyorum.' şeklinde konuştu.

Odette-Odile rolünü canlandıran Berfu Elmas ise eserde birbirine zıt iki karakter olduğunun altını çizerek, 'Odette inanılmaz kırılgan, naif bir karakter. Odile ise tam tersi, hırçın ve hırslı bir kadın. O yüzden ilk perde ve ikinci perde arasında inanılmaz bir karakter farkı var. Eserin en büyük zorluklarından bir tanesi de bu.' dedi.

Balenin teknik açıdan en zor eserlerden biri olduğunu vurgulayan Elmas, 'Bu iki zıt karakter arasında toplam yarım saat var. O yarım saat içinde konsantrasyonunuzu toplayıp ikisini de seyirciyle paylaşmak zorundasınız. O yüzden çok zor ama bir o kadar da zevkli. En zevkli kısmı da bu iki zıt karakteri aynı sahne üzerinde canlandırmak.' ifadelerini kullandı.

Elmas, 33 yaşında olduğunu, genç yaşta bu rolü sergilemesi halinde çok zorlanacağını belirterek, daha tecrübeli bir döneminde olması nedeniyle hem karakteri hem de tekniği tam olarak sergileyebilmek için gerekli deneyime sahip olduğunu, bu nedenle kendini şanslı hissettiğini aktardı.

Provaların 2 ay sürdüğünü söyleyen Elmas, 'Şöyle düşünün, iki aydır yaklaşık üç saat boyunca bu eserin müziklerini dinliyorsunuz. Normal şartlarda, normal bir melodiyi duyduğunuzda sıkılabilirsiniz. Eser o kadar güzel bestelenmiş ki hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. Her seferinde sizi esere hazırlıyor. Bütün kalbimize ve ruhunuza işliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Prenses Odette ile genç Prens Siegfried'in hikayesi

Prenses Odette'e aşık, genç Prens Siegfried'in hikayesini işleyen eserin konusu kısaca şöyle:

'Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür. Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçiren grup sadece geceleri insan formuna geri döner. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart bunu engellemek için tüm gücünü kullanacaktır.'



Fotoğraf: Özlem Limon/AA

Sezon boyunca başrollerin dönüşümlü olarak farklı sanatçılar tarafından canlandırılacağı eserde 'Odette-Odile' rolünde Berfu Elmas, Berin Günay ve Büşra Ay, 'Prens Siegfried' rolünde Batur Büklü, Berkay Günay, Çağatay Özmen ve Matthew Solovieff sahne alacak.

Eserde ayrıca Nuri Arkan, Alican Güçoğlu, Arda Erkara, Ardis Kanat Tekkanat, Berkay Günay, Can Bezirganoğlu, Merve Erdier, Gizem Atik Tuncay, Elifsu Pamukçu, Ayşe Aras, Melike Manav, Meriç Sümen, Şeyda Dura, Alper Akalın, Cenk Karayel, Alkış Peker, Sinan Kaymak ve Oktay Aksoy da performans sergileyecek.

İDOB tarafından ilk kez 1971'de seyirciyle buluştu

Çaykovski'nin 1875-1876'da bestelediği, dört perdeden oluşan 'Kuğu Gölü' balesi, dünyada ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle 4 Mart 1877'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle 15 Ocak 1895'te St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda yeniden seyirciyle buluşan eserin bu yeni versiyonu büyük başarı kazanarak, eseri dünya bale repertuvarının başyapıtlarından biri haline getirdi.

'Beyaz Kuğu' Odette ile 'Siyah Kuğu' Odile'in zıtlığı, eserin en çarpıcı unsurları olarak dikkati çekiyor Romantik ve dramatik unsurları bir araya getiren başyapıt, iyiyle kötünün çatışmasını, aşkın kurtarıcı gücünü ve kaderin değiştirilemez oluşunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'de ilk kez Dame Ninette de Valois'nın koreografisiyle 29 Ekim 1965'te Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen eser, İDOB tarafından ilk kez Güloya Gürelli'nin yorumuyla 14 Mart 1971'de Maksim Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Muhabir: Özlem Limon