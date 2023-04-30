İHALE İLANI

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile aşağıda özellikleri belirtilen yerler ihale edilecektir.

Sıra No: İhalenin Konusu Muhammen

Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi 1 İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi 1554 parselin park alanına terkinden oluşan 2.013,72 m2 yeşil alanın 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 100.686,00 TL 3.020,58 TL 10/05/2023

Saat:10:30 2 İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi 1494 parselin terkinden oluşan 4119,00 m2 lik park alanının 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 288.330,00 TL 8.649,90 TL 10/05/2023

Saat:10:45 3 İlçemiz Akçakese Mahallesi (eski 708 parsel) 3118 parselin terkinden oluşan 826,9 m2 lik park alanının 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 41.345,00 TL 1.240,35 TL 10/05/2023

Saat:11:00 4 İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi, 1389 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Hanımeli Sitesinin kuzeyinde yer alan imar planında yeşil alan olarak ayrılmış tescil dışı 100,00 m2’ lik alanın 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık

8.000,00 TL 240,00 TL 10/05/2023

Saat:11:15 5 İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi, 17 ada,4 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan 560,00 m2 lik yeşil alanın 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 44.800,00 TL 1.344,00 TL 10/05/2023

Saat:11:30 6 *İlçemiz Şuayipli Mahallesi, Şuayipli Caddesi, No:69/2 adresinde bulunan dairenin 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Aylık 700,00 TL 252,00 TL 10/05/2023

Saat:11:45 7 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan WC’nin 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Aylık 1.000,00 TL+KDV 360,00 TL 10/05/2023

Saat:12:00 8 İlçemiz Kabakoz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 Nolu (Tip 1) şezlong alanı 1.260 m2, gölgelik alan 247 m2, büfe 6 m2, soyunma duş binası 47 m2 olup toplam 1.825 m2 lik alanın yap-işlet modeli ile 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 45.000,00 TL+KDV 4.050,00 TL 10/05/2023

Saat:12:15

İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı - İhale Salonu

İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü

İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL

İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 10/05/2023 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

Şartname Bedeli 500,00 TL’ dir.

*Kiralama ihalesine katılacak olan Gerçek veya Tüzel Kişiliklerin adres kayıtlarının; en az 1 (bir) yıl süreli ihaleye konu mahallelerde olması zorunludur.



İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

Muhtarlıktan veya nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus cüzdan sureti

İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi,

Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi

Vekaleten Katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

İhale şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını, ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)

2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,

Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)

TÜZEL KİŞİLER

Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış, ihale yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,

Ticaret Sicil gazetesi

İmza Sirküleri (Noterden onaylı)

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

İhale Şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını, ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)

2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,

Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)