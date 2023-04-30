İHALE İLANI

11. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

11.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti,

11.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).

11.3. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

11.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (11.4.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.

11.5. İmza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (11.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

11.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.

11.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

11.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.

11.9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 10 Mayıs 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.