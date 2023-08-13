İHALE İLANI

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

13.1.1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

13.1.2. İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden belgeler,

13.1.3. Noter tasdikli İmza Sirküleri,

13.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

13.1.5. SGK’ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

13.1.6. Bina ve tesis yönetimi hizmetleri kapsamında;

a) ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi,

b) ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi,

c) ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesi

d) ISO 22301 İş Süreklilik Yönetim Sistemi belgesi

e) ISO 45001 İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi belgesi

13.1.7. İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000.-TL (On Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge,

13.1.8. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait en az 100.000.000 TL ciro elde ettiğini yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış evraklarla tevsik eden belgeler,

13.1.9. Belediyeye kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu bulunmadığına ilişkin “borcu yoktur” belgesi,

13.1.10. Belediye veya istekli tarafından kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcuna ilişkin tahsil ve tahliye davası açılmadığını belirtir Belediye Hukuk Müşavirliğinden temin edilecek belge,

13.1.11. Yönetim kurul üyelerinin sabıka kayıtlarının olmadığına dair belge,

13.1.12. İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu.

13.1.13. Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi,

13.1.14. İhale ilan tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde istenen faaliyet alanında (benzer iş 13.1.15) toplam 20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi, (İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.)

13.1.15. Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilmesi kaydıyla benzer iş olarak; en az 40.000 m²’lik kurulu bir alana sahip ve bünyesinde en az 50 adet ticari alan bulunduran bir kompleksi işlettiğine dair belge sunmak

13.1.16. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş geçici teminat,

13.2.3. Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adresi gösterilmesi.(Adres Beyanı)

13.2.4. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

13.2.5. Noter tasdikli İmza Sirküleri,

13.2.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

13.2.7. Ortak girişim olması halinde, şartname ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 28 Ağustos 2023 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 31 Ağustos 2023 saat: 11:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 31 Ağustos 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.