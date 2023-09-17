İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait dükkanın kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Encümen Kayıt No İhalenin Konusu Kira Süresi Muhammen Bedeli

(TL) Geçici Teminat

(TL) Şartname Bedeli

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 5087 Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 1545 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda bulunan (Bahçelievler Halk Pazarı) 29 nolu 30 m²'lik dükkanın 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi 3 Yıl 15.000.-TL + KDV/AY (540.000.-TL + KDV/3 YIL) 16.200,00 1.000,00 27.09.2023 11.05



1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul

2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3) İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti,

4.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).

4.3. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

4.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.4.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.

4.5. İmza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.

4.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.

4.9. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığına ve İBB tarafından İcra takibinde borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.

4.10. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

5) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

7) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Eylül 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

9) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

10) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



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