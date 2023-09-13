İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/80 Esas

KARAR NO : 2023/195

Davacı AHMET MORALLI tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-Davacının davasının kabulü ile;

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Hekimzade Mahallesi, Cilt:2 , Hane:658 , BSN:5'de nüfusa kayıtlı Kani ve Habibe'den olma 01/07/1952 Kırçova doğumlu, 12313734510 T.C. Kimlik numaralı davacı Ahmet Morallı'nın kayden 01/07/1952 olan doğum tarihin "10/06/1952" olarak DÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, 06/07/2023 tarihinde karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/07/2023