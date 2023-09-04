T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N E NT E B L İ G A T

Esas N0 :2022/972 Karar N0 :2023/448 Karar tarihi 13.06.2023

Suç Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık

Sanık Kimliği CİHAT EMİRHAN TÜRKMEN Yılmaz ve Fatma dan olma 18.12.2000 D lu Ordu AltınorduAydınlık N K

Karar özeti :Sanığın hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ayhapis,5237 S Y 53/1-2-3 maddesi uyarınca hak yoksunluğuna karar verilmiştir

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetin gazetede ilan edildiğitarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak süretiyle İstanbul Anadolu ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 31.08.2023