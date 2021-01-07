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10 dükkan kiraya verilecek

Beylikdüzü Belediyesi'ne ait Beylicium AVM’'de bulunan 10 dükkan kiraya verilecek

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Ocak 2021 Perşembe 17:46
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10 dükkan kiraya verilecek

Büyükşehir Mahallesi, 1015 parsel üzerindeki Beylicium AVM’de, mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne ait, ilanda listesi bulunan bağımsız bölümler 1 (bir) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19/01/2021 Salı günü saat 11:15’te başlayıp, listedeki sıralamaya göre  Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı  ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 18/01/2021 Pazartesi günü Saat: 15:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
DükkanKiraya VerilecekBeylikdüzü BelediyesiBeylicium Avm
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