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100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 13:43
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100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir

Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek olup söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Kiralama ihalesi 13.01.2021 Çarşamba günü saat 13.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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100 Adet S Plaka Serisi 30 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir
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