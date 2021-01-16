Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
Belediyeden kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa...
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak

12 sözleşmeli personel alınacak

Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ocak 2021 Cumartesi 11:08
0 Okunma
12 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacak

Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alanlarında yapılacak personel alımı için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021.

Başvuruda istenilen genel ve özel şartların yanı daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Mersin Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak12 Sözleşmeli Personel Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyeden kiralık daireler
Belediyeden kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa sunuldu
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans