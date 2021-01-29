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122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek

Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ocak 2021 Cuma 12:03
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122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek

Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan 122.271 m²’lik arazi ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre istekliler 08.02.2021 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Isparta Süleyman Demirel Havaalanı
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