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124 sözleşmeli sanatçı alınacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2021 Cumartesi 10:44
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124 sözleşmeli sanatçı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer yayınlanan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ilanda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır.  

Adaylarda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve istenilen belgelere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.02.2021 12:20
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıSözleşmeli SanatçıSanatçı
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