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150 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 10:10
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150 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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150 öğretim üyesi Alınacak
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