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1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak

T.C. İçişleri Bakanlığı 1.772 Sözleşmeli Personel Alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
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1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak

T.C. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere  1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

T.C. İçişleri Bakanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.01.2021 20:17
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