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22 sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:12
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22 sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Üniversitesi Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezlerinde  giderleri  Özel  Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilanda belirtilen pozisyonlarda 22 Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.01.2021 11:15
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