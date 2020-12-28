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226 sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi 226 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Aralık 2020 Pazartesi 13:06
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226 sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere toplam 226 (ikiyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire, Ebe, Laborant, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Biyolog, Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist), Sağlık Teknikeri (Aneztezi), Fizyoterapist ve Psikolog unvanlarında yapılacak olan alımlar için başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) sürecek.
 

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