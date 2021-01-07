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23 Ar-Ge Personeli Alınacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge Personeli alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2021 Perşembe 11:34
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23 Ar-Ge Personeli Alınacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 Ar-Ge personeli alınacaktır. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlanla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

İLAN.GOV.TR

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23 ArGe Personeli AlınacakTÜBİTAK Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 ArGe Personeli Alıyor
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