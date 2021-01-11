24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2020 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvuruların 5 Şubat 2021 Cuma günü Saat 17.30’a kadar Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız