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242 öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 242 öğretim üyesi alacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 16:57
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242 öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

SBÜ'nün Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, Antalya, ve Kayseri illerindeki birimlere alınacak Doçent kadroları için başvurular bugün (25 Aralık) başlayacak olup yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.12.2020 16:58
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri Üniversitesiöğretim üyesi
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