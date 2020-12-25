Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1436
ALTIN
452.609
DOLAR
7.5437
STERLİN
10.2593
EURO
9.1946
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve...

242 öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 242 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 13:40
0 Okunma
242 öğretim üyesi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

SBÜ'nün Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, Antalya, ve Kayseri illerindeki birimlere alınacak Doçent kadroları için başvurular bugün (25 Aralık) başlayacak olup yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.12.2020 13:41
Anahtar Kelimeler:
242 öğretim üyesi AlınacakSağlık Bilimleri Üniversitesi 242 öğretim üyesi Alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans