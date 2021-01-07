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3.140 m² arsa satışa çıkarıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 3.140 m² arsayı satışa çıkardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2021 Perşembe 11:36
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3.140 m² arsa satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 15.01.2021 Cuma günü Saat 11:00’de  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak olan ihalenin şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında alınabilir.  

İlanla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.01.2021 11:41
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3.140 M² Arsa Satışa çıkarıldıDokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 3.140 M² Arsayı Satışa çıkardı
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