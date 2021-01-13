Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş, 34 adet araç satışa çıkarıldı.
Araçların satış ihaleleri, 26-27 Ocak 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünde İhale Salonunda yapılacak.
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Son Güncelleme: 13.01.2021 17:47