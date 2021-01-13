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34 adet araç satışa çıkarıldı

Hisar Emlak Müdürlüğü 34 araç satacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2021 Çarşamba 16:21
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34 adet araç satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş, 34 adet araç satışa çıkarıldı.

Araçların satış ihaleleri, 26-27 Ocak 2021 tarihleri arasında  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünde İhale Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.01.2021 17:47
Anahtar Kelimeler:
AnkaraHisar Emlak MüdürlüğüAraçSatış
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